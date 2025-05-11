Чекушов: Биометрия может использоваться при идентификации покупателей алкоголя

По словам чиновника, применение биометрии позволит предотвратить продажу алкоголя, табачной продукции и других возрастных товаров несовершеннолетним. Чекушов отметил, что такая система могла бы стать альтернативным способом подтверждения возраста покупателей. Он также подчеркнул, что внедрение биометрической идентификации через единую систему свидетельствовало бы о технологическом развитии розничной торговли.