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Чекушов: Биометрия может использоваться при идентификации покупателей алкоголя

По словам замминистра промышленности и торговли Чекушова, биометрия может стать вариантом идентификации для покупателей алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Биометрия может стать альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастным ограничением. Такое заявление на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия» сделал статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По словам чиновника, применение биометрии позволит предотвратить продажу алкоголя, табачной продукции и других возрастных товаров несовершеннолетним. Чекушов отметил, что такая система могла бы стать альтернативным способом подтверждения возраста покупателей. Он также подчеркнул, что внедрение биометрической идентификации через единую систему свидетельствовало бы о технологическом развитии розничной торговли.

«Это позволило бы отсечь продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, из-за возрастного ограничения. Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — передает его слова ТАСС.

Прежде сообщалось, что власти рассматривают возможность введения биометрической идентификации для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Биометрическая верификация может стать обязательной для езды на скоростях от 12 до 25 км/ч.