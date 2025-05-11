В Омске нашли пропавшую три дня назад 87-летнюю пенсионерку

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области сообщил об успешном завершении поиска 87-летней Васили Гафуровой. Три дня назад она пошла погулять и потерялась. Родственники обратились за помощью волонтеров.
Сначала пенсионерку искали в окрестностях городка Нефтяников и в Советском округе. Затем поиски расширились до территории СНТ — волонтеры предположили, что бабушка могла отправиться на дачу.
«Мы шли вдоль кустов, когда встретили парней, идущих навстречу нам. Они спросили: “Вы же ищете бабушку? Вот она, там!”, — вспоминает поисковик Татьяна.
Оказалось, парни увидели ориентировку и обнаружив пенсионерку, вызвали скорую — самостоятельно передвигаться женщина уже не могла.
Во время своих странствий пенсионерка потеряла обувь, шапку и пальто и сильно замерзла. Поисковики укрыли ее термоодеялами, а затем на носилках вынесли к скрой — на заросшее кустарниками место машина проехать не смогла.
Сейчас пожилая женщина находится в больнице.