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В Омске нашли пропавшую три дня назад 87-летнюю пенсионерку

Старушка поехала на дачу и потерялась.

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области сообщил об успешном завершении поиска 87-летней Васили Гафуровой. Три дня назад она пошла погулять и потерялась. Родственники обратились за помощью волонтеров.

Сначала пенсионерку искали в окрестностях городка Нефтяников и в Советском округе. Затем поиски расширились до территории СНТ — волонтеры предположили, что бабушка могла отправиться на дачу.

«Мы шли вдоль кустов, когда встретили парней, идущих навстречу нам. Они спросили: “Вы же ищете бабушку? Вот она, там!”, — вспоминает поисковик Татьяна.

Оказалось, парни увидели ориентировку и обнаружив пенсионерку, вызвали скорую — самостоятельно передвигаться женщина уже не могла.

Во время своих странствий пенсионерка потеряла обувь, шапку и пальто и сильно замерзла. Поисковики укрыли ее термоодеялами, а затем на носилках вынесли к скрой — на заросшее кустарниками место машина проехать не смогла.

Сейчас пожилая женщина находится в больнице.