— Киевские власти — вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно — вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения — а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года — киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства. Одновременно были применены и 45 бэков — безэкипажных катеров, — Путин «нарезал» статистику, чтобы даже зрителям из Европы и Америки было сложно поспорить.