Субботний вечер в Кремле получился ярким и противоречивым. Пока Владимир Путин радушно и степенно уделял время приехавшим на празднование Дня Победы лидерам Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и другим, весь мир маялся у телеэкранов.
Обещали что-то невероятно важное. Заявление. Речь. Обращение к народу. Сообщения журналистов пестрили не всегда точными, но очень взволнованными подробностями. Нетерпение и ожидание, как горящий фитиль, согнали к экранам телевизоров россиян. Американцев. Украинцев.
МОЩЬ И СОЮЗНИКИ РОССИИ.
Владимир Путин вошел в забитое российскими и зарубежными репортерами Малахитовое фойе Кремлевского дворца в половину второго ночи. Все понимали, что начнет президент вовсе не с самой ожидаемой темы — перемирия. Нужно подвести итоги последних четырех дней.
А они получились исторически важными. День Победы в Москве отметили 27 иностранных лидеров из стран СНГ, Азии, Африки, Европы, Дальнего Востока и Латинской Америки. С утра до поздней ночи — переговоры, беседы «на ногах», три официальных визита, два больших приема, 20 двухсторонних встреч — отдохнуть не удавалось даже за обедом и ужином. Но главный результат — 80-летие Великой Победы показало всему миру мощь России и решимость ее союзников.
— В таком широком участии делегаций зарубежных стран и международных организаций видим вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих ценностей нашей общей Великой Победы, — заявил глава государства. — Признательны руководителям 13 стран, которые направили для участия в параде подразделения национальных вооруженных сил. Их марш наполнил общий праздник особой энергетикой, духом боевого братства, закаленного в годы Второй мировой войны.
Особое внимание Путин уделил Си Цзиньпину, визит которого был важным символом. А еще — встрече с северокорейскими военачальниками на Красной Площади. С теми самыми людьми, которые помогали освободить Курскую область. Удостоились комплиментов и гости из Европы, приехавшие в Россию не благодаря, а вопреки.
— Несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия, вплоть до перекрытия воздушного пространства, в Москву приехали и лидеры некоторых европейских стран: Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины. Повторю: понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались и потому искренне ценим их политическое мужество, твёрдую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, — сказал глава государства.
ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И УКРАИНЫ В СТАМБУЛЕ.
Президент плавно перешел к главному. На встречах с высокими гостями много обсуждали Украину. Говорили о мирном завершении конфликта…
Здесь нужно пояснить — днем в Киеве состоялась встреча «коалиции желающих», под предводительством Зеленского, Макрона и Стармера. Закончилась она ультиматумом. Причем адресованным лично российскому президенту: «Если Путин действительно думает о мире — он должен согласиться на безусловное перемирие с 12 мая сроком на 30 дней».
Глава государства холодно, раскладывая ситуацию по фактам, начал парировать этот откровенно хамский вызов. Парировать, не опускаясь до уровня и тона оппонентов. Играя только фактами.
Реальность такова, констатировал Путин, что ВСУ демонстративно, около 130 раз нарушали 30-дневный мораторий на удары по энергетике. Который, кстати, был введен благодаря усилиям Дональда Трампа. Дальше Киев саботировал пасхальное перемирие — почти пять тысяч нарушений. А на перемирие ко Дню Победы просто наплевал.
— Киевские власти — вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно — вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения — а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года — киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства. Одновременно были применены и 45 бэков — безэкипажных катеров, — Путин «нарезал» статистику, чтобы даже зрителям из Европы и Америки было сложно поспорить.
Ну, а за три дня самого перемирия Киев пять раз попытался нарушить границу России, в Курской области и на стыке Белгородской области. Все атаки отбиты. Но о реальном стремлении Киева к миру не может быть и речи.
И вот, мир дождался самого важного.
— Повторю ещё раз: мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога. Не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры.
Зал замер.
ФЕХТОВАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ.
— Подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны, — добивал Путин. Сразу после заявления стало известно — 11 мая Россия отправляет делегацию в столицу Турции — для организации переговоров.
Ну, а глава государства продолжал забивать гвозди. Главная цель — долгосрочный мир, Россия от своих целей не отказывается и не откажется. Не даст ВСУ передышки, и не будет слушать ультиматумы Зеленского-Стармера-Макрона.
— Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. И было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир? — холодно спросил Путин.
Урок политического фехтования был почти закончен. Путин ответил нет «коалиции желающих», требовавшей от России согласиться на безусловное перемирие с 12 мая. Но ответил так, чтобы никто не смог обвинить нашу страну в стремлении продолжать войну. А ведь именно в этом и состоит главная цель европейской «партии войны». Убедить США, что переговоры срываются именно из-за России. Заставить Трампа разозлиться, порвать с Москвой и ввести санкции. А потом и вовсе — возобновить поставки оружия ВСУ.
— Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами. Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать, — методично добивал президент.
Конечно, Зеленский найдет, что ответить. Хамство с элегантностью не знакомо. Но эта речь была адресована вовсе не киевскому руководству. Напоследок Путин изящно кивнул в сторону Вашингтона. Заявление, кстати, было сделано в идеальное для США время, прайм-тайм. Но, конечно, это просто совпадение…
— Хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают наши зарубежные партнёры. А это и Китай, и Бразилия страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время — новая Администрация Соединённых Штатов Америки, — сказал Путин. — В завершении хотел бы ещё раз поблагодарить всех, кто вместе с нами разделил праздничные торжества, посвящённые 80-летию Победы над нацизмом.
Источник: KP.RU.
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