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Отдых становится недоступным для четверти иркутян

Каждый четвертый житель Иркутска не сможет позволить себе отпуск в этом году из-за высоких цен.

Источник: Freepik

Путешествия как внутри региона, так и за границу становятся роскошью. Об этом сообщает сайт usolie.info со ссылкой на опрос SuperJob.

Немногие готовы потратить на отдых более 50 тысяч рублей, хотя для полноценного отпуска требуется значительно большая сумма. Несмотря на это, некоторые иркутяне, например, планируют поездки на Байкал, рассчитывая на ежедневные траты около 15 тысяч рублей. В то же время растет число самостоятельных путешественников, особенно среди молодежи. Туры на Байкал стоят от 50 тысяч рублей за неделю, что делает их доступными преимущественно для туристов из других регионов. Базы отдыха уже переполнены, поэтому многие выбирают короткие поездки или отдых на даче.

Кредиты на отпуск становятся все менее популярными, и большинство предпочитает оплачивать отдых без использования кредитных карт. В итоге многие иркутяне выбирают отдых вблизи дома, предпочитая прогулки на природе и местные экскурсии.