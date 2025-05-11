Отдых становится недоступным для четверти иркутян

Немногие готовы потратить на отдых более 50 тысяч рублей, хотя для полноценного отпуска требуется значительно большая сумма. Несмотря на это, некоторые иркутяне, например, планируют поездки на Байкал, рассчитывая на ежедневные траты около 15 тысяч рублей. В то же время растет число самостоятельных путешественников, особенно среди молодежи. Туры на Байкал стоят от 50 тысяч рублей за неделю, что делает их доступными преимущественно для туристов из других регионов. Базы отдыха уже переполнены, поэтому многие выбирают короткие поездки или отдых на даче.