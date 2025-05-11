День государственных герба и флага отмечают в Беларуси

МИНСК, 11 мая — Sputnik. День Государственного флага, герба и гимна отмечается в Беларуси в воскресенье.
Дата праздника каждый год изменяется, так как он «привязан» не к конкретному числу, а дню недели — второму воскресенью мая. В этот день чтят гимн, герб и флаг, которые по Конституции считаются символами суверенитета.
Госфлаг Беларуси — это прямоугольное полотнище, которое состоит из двух полей: верхнего (красного цвета) шириной в ⅔ и нижнего (зеленого цвета) ширины в ⅓ флага. Около древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле. Государственный флаг ранее незначительно корректировался. Основой для него в период независимости стал флаг БССР.
Государственный герб имеет несколько вариантов: многоцветный, двухцветный, одноцветный и одноцветный золотой. На гербе изображен контур госграницы республики, который наложен на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Также на главном символе страны есть пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева — цветками льна.
Музыка гимна использовалась еще во времена БССР, и была сочинена в 1955 году. Однако в советский период был другой текст. Нынешние слова гимна — это результат переработки в 2002 году первоначального варианта.