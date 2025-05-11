Times: главой британской разведки MI6 впервые станет женщина

По данным издания, собеседования на должность состоялись на прошлой неделе. Одной из женщин, претендующих на пост главы MI6, является Барбара Вудворд. Она была послом в Китае. Другие два кандидата являлись офицерами разведки. Отмечается, что нынешний глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.