Times: главой британской разведки MI6 впервые станет женщина

Главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, пишет The Times.
«Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина, спустя много лет после того, как Джуди Денч стала начальницей Джеймса Бонда в фильме», — сказано в материале.
По данным издания, собеседования на должность состоялись на прошлой неделе. Одной из женщин, претендующих на пост главы MI6, является Барбара Вудворд. Она была послом в Китае. Другие два кандидата являлись офицерами разведки. Отмечается, что нынешний глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.
Ранее сообщалось, что глава ВС Британии Тони Радакин впервые за десятилетие посетил Китай. Целью поездки были переговоры по вопросам безопасности.