Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: главой британской разведки MI6 впервые станет женщина

Глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.

Источник: Аргументы и факты

Главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, пишет The Times.

«Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина, спустя много лет после того, как Джуди Денч стала начальницей Джеймса Бонда в фильме», — сказано в материале.

По данным издания, собеседования на должность состоялись на прошлой неделе. Одной из женщин, претендующих на пост главы MI6, является Барбара Вудворд. Она была послом в Китае. Другие два кандидата являлись офицерами разведки. Отмечается, что нынешний глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.

Ранее сообщалось, что глава ВС Британии Тони Радакин впервые за десятилетие посетил Китай. Целью поездки были переговоры по вопросам безопасности.