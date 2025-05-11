Прогноз магнитных бурь на 12 мая 2025: к чему готовиться метеозависимым

По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, обстановка на поверхности звезды довольно спокойная. Индекс солнечной активности находится на «желтом» уровне и составляет 4.4 балла из 10 возможных. За последние сутки ученые зафиксировали четыре небольшие вспышки класса С, которые никак не повлияют на магнитосферу Земли.