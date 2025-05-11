С 16 по 18 мая в Таганроге пройдет 18-й Чеховский книжный фестиваль

С 16 по 18 мая в Таганроге состоится XVIII Чеховский книжный фестиваль. Мероприятие пройдет на 30 площадках города и соберет любителей литературы, авторов и творческих деятелей. Об этом в своем Telegram-канале написала глава приморского города Светлана Камбулова.