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С 16 по 18 мая в Таганроге пройдет 18-й Чеховский книжный фестиваль

В Таганроге на 30 площадках города пройдет 18-й Чеховский книжный фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

С 16 по 18 мая в Таганроге состоится XVIII Чеховский книжный фестиваль. Мероприятие пройдет на 30 площадках города и соберет любителей литературы, авторов и творческих деятелей. Об этом в своем Telegram-канале написала глава приморского города Светлана Камбулова.

Гостей ждут встречи с известными писателями, среди которых Андрей Аствацатуров, Евгения Бахурова, Андрей Усачев и другие. Специальным гостем станет артист театра и кино Дмитрий Гульнев.

В программе — более 65 мероприятий: презентации книг, кинопоказы, мастер-классы, лекции, концерты и выставки. В этом году добавлены новые форматы: иммерсивные спектакли, квесты и первая народная выставка, посвященная юбилею Чехова.

Фестиваль предлагает насыщенную программу для всех возрастов. Организаторы приглашают таганрожцев и гостей города окунуться в атмосферу праздника литературы и творчества.

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