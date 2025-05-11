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Шведский политик ушел в отставку из-за фотографий с сайта знакомств

Советник по национальной безопасности Швеции Тобиас Тиберг вскоре после назначения на пост подал в отставку из-за фотографий, размещенных на сайте знакомств. Об этом сообщил Dagens Nyheter.

Советник по национальной безопасности Швеции Тобиас Тиберг вскоре после назначения на пост подал в отставку из-за фотографий, размещенных на сайте знакомств. Об этом сообщил Dagens Nyheter.

По данным издания, политик не сообщил о снимках, опубликованных несколько лет назад, несмотря на требования о проверке, обязывающей раскрывать о биографии любую информацию, которая может стать основой для шантажа.

— После сегодняшнего решения правительства о назначении Тобиаса Тиберга была получена совершенно новая личная информация о нем, которая не была известна правительственной канцелярии, — пояснил госсекретарь премьер-министра Швеции Юхан Стюарт.

Тиберг признал, что ему следовало заранее уведомить о фотографиях, и объявил о своем уходе, уточнило агентство.

В конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запретил проводить ЛГБТ*-парады в Будапеште.