Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 11 мая 2025:
1. Молдову зальет проливными дождями: Синоптики предупредили об опасности — еще и резко холодает до +10 градусов.
2. В Молдове с долларами все поменялось: У кого есть сбережения, что советуют сделать, чтобы не потерять последнее.
3. Центр Кишинева перекроют и на выходные: На этот раз в столице пройдет марафон юристов.
4. Зимовка за счёт Бельгии: молдаване бегут от холодов в миграционные центры.
5. Режим ПАС обладает тотальной властью в Молдове: Это — продолжение режима захваченного государства.
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