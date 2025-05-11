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Топ-5 главных новостей в Молдове 11 мая 2025: Молдову зальет проливными дождями, а температура упадет до +10 градусов; в Молдове с долларами все поменялось — как не потерять сбережения; центр Кишинева перекрыв

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 11 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 11 мая 2025:

1. Молдову зальет проливными дождями: Синоптики предупредили об опасности — еще и резко холодает до +10 градусов.

2. В Молдове с долларами все поменялось: У кого есть сбережения, что советуют сделать, чтобы не потерять последнее.

3. Центр Кишинева перекроют и на выходные: На этот раз в столице пройдет марафон юристов.

4. Зимовка за счёт Бельгии: молдаване бегут от холодов в миграционные центры.

5. Режим ПАС обладает тотальной властью в Молдове: Это — продолжение режима захваченного государства.

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