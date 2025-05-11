Экономист Беляев посоветовал россиянам покупать валюту для поездок за границу в РФ

Путешественникам выгодно приобретать валюту для зарубежных поездок в России при текущих котировках рубля. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его словам, при высоком курсе рубля обмен валюты в России сейчас более выгоден, хотя ситуация на рынке остается динамичной и требует внимательного подхода.
— Раньше было просто: можно было доллары купить и голову себе ничем другим не забивать, а сейчас надо смотреть, может быть, надо покупать местную валюту. Но не факт, что вы там сможете ее купить за рубли, — заявил Беляев.
Беляев также подчеркнул, что перед поездкой необходимо уточнить, какую валюту принимают в стране назначения, уточнила Lenta.ru.
В последние месяцы рубль укрепился во многом благодаря ситуации во внешней торговле России, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Она предоставила прогноз курсов валют на май.
Также экономист Михаил Беляев объяснил, что нужно для роста экономики России.