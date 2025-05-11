Все затопленные участки в Приморье освободились от воды

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Все участки в районах Приморского края, затопленные после разгула стихии, освободились от воды, сообщил региональный главк МЧС.
«Оставшиеся семь приусадебных участков в селе Новомихайловка Чугуевского округа и в селе Тихменево Лесозаводского округа освободились от воды. Затопленных приусадебных участков нет», — говорится в релизе.
Отрезанным остается село Березовка в Чугуевском округе.
В ведомстве добавили, что контролируют гидрологическую обстановку в регионе.
В начале мая в Приморье прошли сильные ливни, паводком отрезало от сообщения несколько сел и затопило десятки участков.