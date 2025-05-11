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Все затопленные участки в Приморье освободились от воды

МЧС: затопленные после ливней участки в Приморье освободились от воды.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Все участки в районах Приморского края, затопленные после разгула стихии, освободились от воды, сообщил региональный главк МЧС.

«Оставшиеся семь приусадебных участков в селе Новомихайловка Чугуевского округа и в селе Тихменево Лесозаводского округа освободились от воды. Затопленных приусадебных участков нет», — говорится в релизе.

Отрезанным остается село Березовка в Чугуевском округе.

В ведомстве добавили, что контролируют гидрологическую обстановку в регионе.

В начале мая в Приморье прошли сильные ливни, паводком отрезало от сообщения несколько сел и затопило десятки участков.