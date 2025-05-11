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В Самаре создается архив историй участников специальной военной операции

С 2025 года в Самаре начинается формирование цифрового архива историй участников специальной военной операции.

С 2025 года в Самаре начинается формирование цифрового архива историй участников специальной военной операции. Администрация города реализует инициативу совместно с Самарским областным технотронным архивом и местными СМИ.

Телерадиокомпания «Самара-ГИС» и газета «Самарская газета» заключили соглашение о сотрудничестве в данном проекте. Архив будет хранить материалы, отражающие подвиги участников операции и помощь жителей региона в гуманитарных миссиях.

На текущий момент в архив передан 121 материал об участниках СВО за 2025 год, а также документация за предыдущие годы с 2022 по 2024 год. Эти материалы включают как электронные версии, так и бумажные носители.

Создание архива отражает поручения Президента РФ Владимира Путина от 11 марта 2023 года, предусматривающего создание единого банка цифровых данных и создание центров хранения мультимедийного контента.

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