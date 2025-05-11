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Матч молодёжных команд «Крыльев Советов» и «Динамо» состоится в Самаре 11 мая

Молодёжные составы футбольных клубов «Крылья Советов» и «Динамо» встретятся 11 мая в матче четвёртого тура Молодёжной лиги.

Молодёжные составы футбольных клубов «Крылья Советов» и «Динамо» встретятся 11 мая в матче четвёртого тура Молодёжной лиги.

Игра состоится на стадионе «Металлург» в Самаре по адресу: улица Строителей, дом 1. Начало игры запланировано на 13:00.

Посещение матча бесплатное, предварительная покупка билетов не требуется. Доступ на стадион открыт без предъявления Fan ID.

Трансляция основных моментов матча будет доступна на официальном сайте клуба.

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