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Жители 381 дома уфимского частного сектора лишились света

В Уфе остались без электроэнергии жители 381 частного дома.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 11 мая, в Кировском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В результате происшествия без света остался 381 дом частного сектора на улицах Зои Космодемьянской, Флотская, Школьная. Ремонтом занялись сотрудники УГЭС.

Спустя пару часов в УГЗ сообщили последствия аварии удалось устранить, а электроснабжение восстановлено.

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