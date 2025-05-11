Жители 381 дома уфимского частного сектора лишились света

Сегодня утром, 11 мая, в Кировском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остался 381 дом частного сектора на улицах Зои Космодемьянской, Флотская, Школьная. Ремонтом занялись сотрудники УГЭС.
Спустя пару часов в УГЗ сообщили последствия аварии удалось устранить, а электроснабжение восстановлено.
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