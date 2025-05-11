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Власти Минска предупредили о закрытии дорог в воскресенье 11 мая 2025 года

В Минске 11 мая пронесут самый большой флаг Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Самый большой флаг Беларуси пронесут в Минске 11 мая 2025 года. Как сообщили в руководстве белорусской столицы, мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь. По улицам Минска пронесут самый большой флаг Беларуси, полотно весит более 400 килограммов, нести его будут 700 человек.

В связи с этим в центре Минска будет ограничено движение транспорта.

— С 9.45 до 11.00 11 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств по четной стороне проспекта Победителей от проспекта Машерова до улицы Орловской, — сообщили в Мингорисполкоме.