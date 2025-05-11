Омские предприниматели скупили списанные машины Росгвардии

В числе проданных машин — два УАЗА. Первый, с пробегом 407,7 тыс. км 2011 года выпуска, был продан за 205, 2 тысячи рублей. Второй, УАЗ-315195 2007 года выпуска с пробегом 526,5 тысяч км, купили за 175 тысяч рублей.