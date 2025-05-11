Школьница из Тараза придумала способ спасения водоемов от зловонных водорослей

— Подавление роста цианобактерий в условиях города Тараза возможно с помощью добавления в воду суспензии водоросли хлореллы, на примере столичных водоемов. Полное избавление от харовых водорослей погубит экосистему, так как харовые водоросли влияют на гидрологический режим водоемов и устойчивость экосистемы. На талломах харовых водорослей обитают эпифиты — бактерии и микроскопические водоросли, служащие кормом для беспозвоночных животных. В зарослях этих водорослей укрываются мальки рыб и мелкие животные. Харовые водоросли выделяют антибиотики, поэтому в этих водоемах низкое содержание личинок комаров. Кроме того, харовые водоросли являются источником пищи для водоплавающих перелетных птиц в осенний период. Также их можно использовать в качестве удобрений за счет высокого содержания в них извести, — объяснила девушка.