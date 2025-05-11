В Татарстане должников по алиментам включат в реестр

В Татарстане в мае 2024 года начали создавать общедоступный реестр должников. В список попали те, кто привлекался к уголовной или административной ответственности за неуплату. Реестр направлен на мотивацию должников и повышение эффективности взыскания алиментов.
За 2024 год приставы взыскали с должников 1,8 миллиарда рублей. В республике 1 087 человек не выплачивают алименты. В реестр попадут должники выплат на детей до 18 лет или нетрудоспособные родители, а также объявленные в розыск. Сведения о них будут доступны в течение пяти дней после поступления в ФССП. Это должно побудить должников платить.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддерживает инициативу, считая ее важной для защиты прав детей. Председатель «Союза отцов Татарстана» Адель Загретдинов предлагает меры для уменьшения количества неплательщиков, включая помощь в трудоустройстве и медиацию.
Напомним, в Татарстане просрочка по ипотеке выросла вдвое. Этот показатель на начало 2025 года составил 2,4 миллиарда рублей.