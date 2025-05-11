В Татарстане должников по алиментам включат в реестр

За 2024 год приставы взыскали с должников 1,8 миллиарда рублей. В республике 1 087 человек не выплачивают алименты. В реестр попадут должники выплат на детей до 18 лет или нетрудоспособные родители, а также объявленные в розыск. Сведения о них будут доступны в течение пяти дней после поступления в ФССП. Это должно побудить должников платить.