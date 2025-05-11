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Юрий Слюсарь поздравил ФК «Ростов» с 95-летием

Ростовская область, 11 мая 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил футбольный клуб «Ростов» с 95-летием.

Источник: Don24.ru

«Сегодня наша команда — в авангарде донского футбола. С вами, ребята, связаны гордость и радость болельщиков за уже завоеванные победы и вера в будущие спортивные триумфы. Команду, спортсменов и тренеров всех поколений, а также болельщиков — с юбилеем! Спортивной удачи и новых вершин!» — написал глава региона в своем телеграм-канале.