Юрий Слюсарь поздравил ФК «Ростов» с 95-летием

«Сегодня наша команда — в авангарде донского футбола. С вами, ребята, связаны гордость и радость болельщиков за уже завоеванные победы и вера в будущие спортивные триумфы. Команду, спортсменов и тренеров всех поколений, а также болельщиков — с юбилеем! Спортивной удачи и новых вершин!» — написал глава региона в своем телеграм-канале.