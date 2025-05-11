Пыльные бури и грозы могут обрушиться на Иркутскую область

Игорь Кобзев также обратил внимание на то, что сегодня, 11 мая, ожидается чрезвычайная пятого класса пожароопасность. По словам главы региона, огонь может возникнуть и распространиться очень быстро. Ответственные службы находятся в полной готовности. Всем по-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.