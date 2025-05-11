Пыльные бури и грозы могут обрушиться на Иркутскую область

Синоптики сообщили о неблагоприятной погоде местами по Иркутской области. Так, в ряде районов ожидаются пыльные бури, грозы, сильный западный, северо-западный ветер с порывами 16−21 м/с, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
Добавим, по информации МЧС также в некоторых районах Приангарья ожидаются сильные дожди.
Игорь Кобзев также обратил внимание на то, что сегодня, 11 мая, ожидается чрезвычайная пятого класса пожароопасность. По словам главы региона, огонь может возникнуть и распространиться очень быстро. Ответственные службы находятся в полной готовности. Всем по-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее ИА IrkutskMedia также сообщало о непростой гидрологической обстановке в Катангском районе области. Из-за повышения уровня воды в реках подтопило некоторые территории.