В Волгограде Нулевую продольную перекрыли для проведения марафона

Отметим, как ожидается, принять участие в состязании смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. Для них будут доступны дистанции 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Забег стартует в 9:00. Для участников младше 12 лет организаторами предусмотрен детский забег на дистанцию 1 км.