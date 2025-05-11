В Забайкалье ликвидировали пожар площадью 1 тыс. га

Помимо специалистов МЧС в тушении участвуют волонтеры. Их направляют только на участки с невысоким риском для жизни и здоровья. По предварительным данным, возгорание началось 10 мая из-за неосторожного обращения с огнем при сильном ветре. Угрозы населенным пунктам нет.