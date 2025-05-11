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Байкеры в Таганроге помогут МЧС в борьбе с пожарами

В время мотосезона байкеры Таганрога будут помогать МЧС.

Источник: МЧС по Ростовской области

В Таганроге мотоклуб «Огнеборцы», состоящий в основном из сотрудников МЧС, присоединится к работе чрезвычайного ведомства в период мотосезона. Байкеры будут помогать в разъяснительной работе среди горожан, напоминая о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщили в донском главке ведомства.

Эта инициатива продлится до окончания особого противопожарного режима. Чтобы подготовить мотоциклистов к возможным чрезвычайным ситуациям, на базе 22-й пожарно-спасательной части Таганрога прошли специальные занятия. В них приняли участие более 100 человек.

Спасатели научили байкеров пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказанию первой помощи и реанимационным мероприятиям. Завершилось обучение демонстрацией ретро- и современной пожарной техники с показом ее возможностей.

Такое сотрудничество позволит повысить оперативность реагирования на ЧС и усилить профилактику пожаров в городе и его окрестностях.