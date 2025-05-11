Байкеры в Таганроге помогут МЧС в борьбе с пожарами

В Таганроге мотоклуб «Огнеборцы», состоящий в основном из сотрудников МЧС, присоединится к работе чрезвычайного ведомства в период мотосезона. Байкеры будут помогать в разъяснительной работе среди горожан, напоминая о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщили в донском главке ведомства.