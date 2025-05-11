Причина устанавливается: в Сакском районе появился сильный запах газа

В ночь с 10 на 11 мая жителей Сакского района встревожил резкий и неприятный запах газа.
«Поступают обращения от населения на сильный запах газа в селах Владимировка, Лесновка и других населенных пунктов», — такое сообщение появилось в телеграм-канале главы администрации Сакского района Владислава Хаджиева 10 мая в 23.41.
Он также сообщил, что по информации филиала Сакского УЭГХ идет речь о выбросе одоранта — специального серосодержащего вещества с сильным запахом.
Чиновник отметил, что в настоящее время повреждений и утечек не обнаружено, причина выброса одоранта уточняется.