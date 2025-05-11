Пожарно-спасательные подразделения Самарской области получили новую технику

Филиалы Государственного казённого учреждения «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» переданы три пожарные автоцистерны.
Новая техника поступила в распоряжение пожарно-спасательных отрядов № 49, № 46 и № 30. Автоцистерны предназначены для транспортировки личного состава, огнезащитных веществ, пожарного инвентаря и аварийно-спасательного оборудования, а также для борьбы с пожарами.
Технику получили: пожарно-спасательный отряд № 49 пожарно-спасательный отряд № 46 пожарно-спасательный отряд № 30.
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