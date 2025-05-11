Юная красноярка выступила с группой The Hatters

Во время выступления музыканты заметили девочку с плакатом, на котором было написано, что она хочет спеть с ними.
Основатель и солист группы Юрий Музыченко спустился в зал и пригласил юную поклонницу на сцену. Вместе они исполнили песню «Город поет».
Музыканты отметили, что моменты, подобные тому, что произошел в Красноярске, делают их концерты по-настоящему уникальными, и призвали всех наслаждаться порцией милоты.
Мама девочки поделилась своими впечатлениями в социальных сетях, поблагодарив группу The Hatters за незабываемые эмоции и назвав их выступление «неимоверно прекрасным».
Она также выразила удивление тем, как настоящие звезды могут быть так близко, и поблагодарила за мечту и чудо.
Ранее рассказывали, что в Красноярске 800 кадетов и гимназисток исполнили песню «День Победы».