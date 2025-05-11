Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юная красноярка выступила с группой The Hatters

На этой неделе в Красноярске группа The Hatters провела два концерта, и один из них запомнится надолго благодаря трогательному моменту.

Во время выступления музыканты заметили девочку с плакатом, на котором было написано, что она хочет спеть с ними.

Основатель и солист группы Юрий Музыченко спустился в зал и пригласил юную поклонницу на сцену. Вместе они исполнили песню «Город поет».

Музыканты отметили, что моменты, подобные тому, что произошел в Красноярске, делают их концерты по-настоящему уникальными, и призвали всех наслаждаться порцией милоты.

Мама девочки поделилась своими впечатлениями в социальных сетях, поблагодарив группу The Hatters за незабываемые эмоции и назвав их выступление «неимоверно прекрасным».

Она также выразила удивление тем, как настоящие звезды могут быть так близко, и поблагодарила за мечту и чудо.

Ранее рассказывали, что в Красноярске 800 кадетов и гимназисток исполнили песню «День Победы».