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Жительница Прикамья осуждена за мошенничество при получении выплат

Пермский районный суд вынес приговор местной жительнице.

Пермский районный суд вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, сообщает прокуратура Пермского района.

Суд установил, что в сентябре 2020 года фигурантка представила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинской организации. Затем женщина оформила ипотечный кредит на покупку квартиры в Кизеле, а документы об этом направила в госорганизацию, реализующую меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе погашение задолженности по ипотечным жилищным кредитам.

В результате незаконных действий злоумышленницы произведено погашение ипотечного кредита на покупку квартиры стоимостью более 370 тыс. рублей. Купленная квартира впоследствии была продана, а полученные деньги подсудимая расходовала по своему усмотрению.

Кроме того, с августа 2020 по июнь 2023 года фигурантка незаконно получала на несуществующего ребенка предусмотренные законом социальные выплаты на сумму более 570 тыс. рублей.

Суд приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, а также обязал ее возместить государству причиненный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.