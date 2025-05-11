Жительница Прикамья осуждена за мошенничество при получении выплат

Суд установил, что в сентябре 2020 года фигурантка представила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинской организации. Затем женщина оформила ипотечный кредит на покупку квартиры в Кизеле, а документы об этом направила в госорганизацию, реализующую меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе погашение задолженности по ипотечным жилищным кредитам.