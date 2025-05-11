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В Пермском крае продаётся глэмпинг за 15 миллионов рублей

Его продают как готовый бизнес.

Источник: Freepik

Глэмпинг в Пермском крае за 15 миллионов рублей продается на популярном сайте бесплатных объявлений.

Глэмпинг «Гастроли» в Добрянском районе выставлен на продажу в качестве готового бизнеса. Он расположен в 40 км от Перми, в посёлке Верхняя Полазна. Территория посёлка закрыта, есть охрана и шлагбаум, сообщает продавец.

По словам автора объявления, земельный участок под глэмпингом площадью 20 соток находится в собственности. На нем располагаются два двухместных и два четырехместных домика с террасой, баня, чан из лиственницы, беседка, административный дом, хозпостройка с кладовой и дровником. Глэмпинг построен 2,5 года назад. Сообщается также, что коллектив, работавший с момента открытия бизнеса, может остаться после продажи новому хозяину.