В Пермском крае продаётся глэмпинг за 15 миллионов рублей

По словам автора объявления, земельный участок под глэмпингом площадью 20 соток находится в собственности. На нем располагаются два двухместных и два четырехместных домика с террасой, баня, чан из лиственницы, беседка, административный дом, хозпостройка с кладовой и дровником. Глэмпинг построен 2,5 года назад. Сообщается также, что коллектив, работавший с момента открытия бизнеса, может остаться после продажи новому хозяину.