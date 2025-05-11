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Милиция нашла подростков, показывавших неприличные жесты на салюте 9 мая

Установлены личности подростков, показывавших неприличные жесты во время салюта 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители установили личности подростков, которые показывали неприличные жесты во время проведения салюта 9 мая 2025 года. Видео было снято на мероприятии по случаю Дня Победы в Могилеве, оно распространилось с интернете, милиция среагировала оперативным образом.

— Выяснилось, что в кадре — 6 девушек от 13 до 15 лет из различных школ города и района. Также установлен и 13-летний парень, который снимал приятельниц, — говорится в сообщении правоохранителей.

Все несовершеннолетние поставлена на профучет, те, кто достиг возраста 14 лет, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Родители подростков также понесут соответствующую ответственность, речь идет о шарфе за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего после 11 часов вечера.

Ранее мы писали о том, что Белгидромет сказал, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни (тут про это).