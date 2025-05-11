Самый доступный фрукт вырос в цене: Почему в Молдове подорожали яблоки

Крупные операторы рынка фруктов Молдовы утверждают, что повышение цен на яблоки в конце апреля носит сезонный характер. Это связано с быстрым сокращением запасов товара, особенно экспортного качества. Многие трейдеры полностью распродали товарные остатки яблока высокого качества внешним покупателям еще в середине апреля. Для внутреннего рынка «фреш» остались сравнительно небольшие объемы товара не самого высокого качества.