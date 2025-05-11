НОВАТ представит свою самую первую оперу — «Иван Сусанин»

Новосибирский театр оперы и балета приготовил жителям и гостям города особенный подарок. 12 мая 2025 года на сцене вновь покажут оперу М. И. Глинки «Иван Сусанин». Это первый спектакль, который театр представил в день своего открытия — 12 мая 1945 года.
В пресс-службе НОВАТ рассказали, как зрители отреагировали на оперу. Так, когда оркестр и хор вместе произнесли «Славься, славься, родная земля!», все зрители встали.
Спустя 80 лет на сцене театра вновь зазвучит великая музыка. Все билеты на премьеру уже раскуплены.