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НОВАТ представит свою самую первую оперу — «Иван Сусанин»

Это первый спектакль, который театр представил в день своего открытия — 12 мая 1945 года.

Источник: Сиб.фм

Новосибирский театр оперы и балета приготовил жителям и гостям города особенный подарок. 12 мая 2025 года на сцене вновь покажут оперу М. И. Глинки «Иван Сусанин». Это первый спектакль, который театр представил в день своего открытия — 12 мая 1945 года.

В пресс-службе НОВАТ рассказали, как зрители отреагировали на оперу. Так, когда оркестр и хор вместе произнесли «Славься, славься, родная земля!», все зрители встали.

Спустя 80 лет на сцене театра вновь зазвучит великая музыка. Все билеты на премьеру уже раскуплены.