НОВАТ представит свою самую первую оперу — «Иван Сусанин»

Новосибирский театр оперы и балета приготовил жителям и гостям города особенный подарок. 12 мая 2025 года на сцене вновь покажут оперу М. И. Глинки «Иван Сусанин». Это первый спектакль, который театр представил в день своего открытия — 12 мая 1945 года.