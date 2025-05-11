В России введут новый лимит на снятие наличных в банкоматах

Об этом сообщает РБК, передаёт ИА DEITA.RU.
В соответствии с новым законом, направленным на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, в стране будет введено около 30 мер, призванных повысить защиту граждан от преступников. Одной из таких мер станет запрет на снятие суммы свыше 50 тысяч рублей в день, если есть подозрение, что деньги запрашиваются без согласия владельца карты.
При этом транзакция будет заморожена на срок до 48 часов, а банк, выпустивший карту, обязан оперативно уведомить клиента о причинах введённых ограничений.
Закон вступает в силу 1 июня, однако некоторые положения, включая ограничение на выдачу наличных в банкоматах, начнут действовать только с 1 сентября.
Кроме того, нововведения предусматривают возможность самоограничения при удалённом оформлении SIM-карт, запрет на использование иностранных мессенджеров для взаимодействия с государственными органами, банками и операторами связи, а также создание механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами и финансовыми организациями.