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В России введут новый лимит на снятие наличных в банкоматах

С 1 сентября этого года в России вступит в силу новое ограничение на выдачу наличных через банкоматы — не более 50 тысяч рублей в сутки при наличии подозрений на мошеннические действия.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщает РБК, передаёт ИА DEITA.RU.

В соответствии с новым законом, направленным на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, в стране будет введено около 30 мер, призванных повысить защиту граждан от преступников. Одной из таких мер станет запрет на снятие суммы свыше 50 тысяч рублей в день, если есть подозрение, что деньги запрашиваются без согласия владельца карты.

При этом транзакция будет заморожена на срок до 48 часов, а банк, выпустивший карту, обязан оперативно уведомить клиента о причинах введённых ограничений.

Закон вступает в силу 1 июня, однако некоторые положения, включая ограничение на выдачу наличных в банкоматах, начнут действовать только с 1 сентября.

Кроме того, нововведения предусматривают возможность самоограничения при удалённом оформлении SIM-карт, запрет на использование иностранных мессенджеров для взаимодействия с государственными органами, банками и операторами связи, а также создание механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами и финансовыми организациями.