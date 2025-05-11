В России введут новый лимит на снятие наличных в банкоматах

В соответствии с новым законом, направленным на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, в стране будет введено около 30 мер, призванных повысить защиту граждан от преступников. Одной из таких мер станет запрет на снятие суммы свыше 50 тысяч рублей в день, если есть подозрение, что деньги запрашиваются без согласия владельца карты.