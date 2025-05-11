Полмиллиона южноуральцев участвовали в праздновании 80-летия Великой Победы

В день празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Челябинской области прошло 268 массовых мероприятий. Участие в масштабных событиях принимали около полумиллиона южноуральцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.