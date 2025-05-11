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Полмиллиона южноуральцев участвовали в праздновании 80-летия Великой Победы

9 мая на территории Челябинской области прошло 268 массовых мероприятий.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В день празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Челябинской области прошло 268 массовых мероприятий. Участие в масштабных событиях принимали около полумиллиона южноуральцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Военные парады, праздничные концерты, акции и шествия охватили несколько населенных пунктов региона. В Челябинске прошли интерактивное театрализованное шоу и телемост с участниками СВО. Всего День Великой Победы отметили в 62 муниципалитетах Южного Урала.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности 9 мая было задействовано более 7,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел Южного Урала. Кроме того, привлекались представители Росгвардии, частных охранных организаций, народные дружинники и казаки.

Благодаря тщательной подготовке и слаженной работе служителей закона, правонарушений за время празднования не допущено.

Напомним, вчера, 10 мая администрация Челябинска сообщила о расторжении контракта с подрядчиком, сорвавшим праздничный салют.