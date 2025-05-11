Когда школьники Казахстана будут сдавать экзамены

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане назвали в Минпросвещения.
«Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам», — говорится в сообщении ведомства.
Государственные экзамены для выпускников 11-х классов начнутся с 30 мая и завершатся 16 июня 2025 года.
«Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме», — отметили в Минпросвещения.
Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня 2025 года, добавили в ведомстве.
Ранее в Минпросвещения отметили, что в 2025 году последний звонок состоится 23 мая.