Женщина чуть не сбила пешеходов, торопясь на работу в Комсомольске

Сотрудники Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре выявили нарушение ПДД по видеозаписи из Telegram-канала. 28 апреля утром в Привокзальном районе 35-летняя водитель Honda Stream, спеша на работу, не уступила дорогу пешеходам на переходе при разрешающем сигнале светофора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автоледи признала вину, объяснив, что торопилась. В отношении нее составлен протокол со штрафом 1,5 тысячи рублей. Ранее за последние два года нарушений у нее не было.
В ГАИ напомнили о ДТП в марте 2024 года на этом же переходе, где аналогичное нарушение привело к травме школьницы. В этот раз трагедии удалось избежать.
Ранее в ночное время экипаж ДПС остановил Toyota Vitz на одной из центральных улиц Комсомольска-на-Амуре. За рулем находился 33-летний мужчина с явными признаками опьянения. В результате ему и его спутнице пришлось добираться домой самостоятельно.