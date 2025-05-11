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Проккуратура Владивостока вмешалась в ситуацию с отсутствием холодной воды в доме на Черемуховой

Владивостокская прокуратура начала проверку из-за того, что жители одного из многоквартирных домов долгое время не могли получить холодную воду.

Источник: РИА "Новости"

8 мая 2025 года в доме № 4а на улице Черемуховой без водоснабжения остались жильцы верхних этажей. Для разрешения ситуации потребовалось вмешательство прокуратуры. На место выехали сотрудники прокуратуры, начальник управления жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер, а также представители Приморского водоканала и управляющей компании.

По указанию прокуратуры организован подвоз воды для жителей дома. Восстановление водоснабжения и решение проблем жильцов находятся под контролем прокуратуры.

Прокуратура также направила управляющей компании требование исправить нарушения законодательства. Директора компании вызвали для составления протокола по административному правонарушению за нарушение лицензионных требований в управлении многоквартирными домами.