Проккуратура Владивостока вмешалась в ситуацию с отсутствием холодной воды в доме на Черемуховой

8 мая 2025 года в доме № 4а на улице Черемуховой без водоснабжения остались жильцы верхних этажей. Для разрешения ситуации потребовалось вмешательство прокуратуры. На место выехали сотрудники прокуратуры, начальник управления жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер, а также представители Приморского водоканала и управляющей компании.