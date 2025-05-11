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В Уфе за электросамокатчиками следят сотрудники ГАИ и юные инспекторы

В Уфе за электросамокатчиками следят сотрудники ГАИ и юные инспекторы.

Источник: Башинформ

Сотрудники госавтоинспекции Уфы и юные инспекторы движения следят за соблюдением ПДД пользователями электросамокатов. Они призывают их к строгому соблюдению правил, а также напоминают об основных мерах безопасности.

В пресс-службе ГАИ Уфы, максимально разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате в городе, составляет 25 км/ч, в жилых зонах, велосипедных зонах и во дворах — 20 км/ч. Детям до 14 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным, и велосипедным дорожкам, выезжать на проезжую часть категорически запрещено.