В Уфе за электросамокатчиками следят сотрудники ГАИ и юные инспекторы.

В пресс-службе ГАИ Уфы, максимально разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате в городе, составляет 25 км/ч, в жилых зонах, велосипедных зонах и во дворах — 20 км/ч. Детям до 14 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным, и велосипедным дорожкам, выезжать на проезжую часть категорически запрещено.