В трёх городах Самарской области с вечера 11 мая будет введён режим чёрного неба

Приволжское УГМС сообщило о введении первой степени опасности из-за неблагоприятных метеоусловий с 18:00 11 мая до 10:00 12 мая 2025 года в городах Самара, Отрадный и Чапаевск.
Предупреждение направлено на крупные промышленные предприятия перечисленных городов с требованием ограничить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, какая в Самарской области будет погода днём 11 мая.
Также стало известно о том, каким образом большинство самарцев предпочитают работать.
Не пропустите свежих новостей по Самаре и Самарской области в нашем телеграм-канале!