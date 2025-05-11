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В трёх городах Самарской области с вечера 11 мая будет введён режим чёрного неба

Приволжское УГМС сообщило о введении первой степени опасности из-за неблагоприятных метеоусловий с 18:00 11 мая до 10:00 12 мая 2025 года в городах Самара, Отрадный и Чапаевск.

Приволжское УГМС сообщило о введении первой степени опасности из-за неблагоприятных метеоусловий с 18:00 11 мая до 10:00 12 мая 2025 года в городах Самара, Отрадный и Чапаевск.

Предупреждение направлено на крупные промышленные предприятия перечисленных городов с требованием ограничить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, какая в Самарской области будет погода днём 11 мая.

Также стало известно о том, каким образом большинство самарцев предпочитают работать.

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