В Костанае понизят давление воды из-за ремонтных работ

Сообщается, что с 06:00 13 мая до 06:00 14 мая 2025 года в городе будет понижено давление в распределительной сети водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях.
В предприятии подчеркнули, что водоснабжение полностью отключаться не будет, однако из-за сниженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов.
«Просим заранее обеспечить необходимый запас воды на указанный период. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в обращении к жителям.