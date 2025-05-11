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В Омске на месте кинотеатра «Сатурн» построят трёхэтажный ТЦ

Внешний вид здания уже согласован.

Источник: Om1 Омск

На месте бывшего кинотеатра «Сатурн» в Омске появится трехэтажный торговый комплекс. Архитектурно-градостроительный облик здания уже согласован — соответствующее распоряжение подписал главный архитектор города Роман Воробьев, сообщает «РБК Омск».

Площадь застройки составит чуть более двух тысяч «квадратов», а общая площадь нового здания — почти 5,7 тысячи. Проект реализует компания «Сириус», которая ранее получила положительное заключение госэкспертизы.

Кинотеатр «Сатурн» был построен в 1969 году, но после начала 2000-х пришёл в упадок и долгие годы пустовал. Здание продали в 2022 году за 34,5 млн рублей, после чего его снесли. Новый объект возводит структура, связанная с теми же собственниками — по данным Rusprofile, у компаний «Волгоградская» и «Сириус» общие владельцы.

Следующим шагом для застройщика станет получение разрешения на строительство.