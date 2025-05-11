В Омске на месте кинотеатра «Сатурн» построят трёхэтажный ТЦ

Кинотеатр «Сатурн» был построен в 1969 году, но после начала 2000-х пришёл в упадок и долгие годы пустовал. Здание продали в 2022 году за 34,5 млн рублей, после чего его снесли. Новый объект возводит структура, связанная с теми же собственниками — по данным Rusprofile, у компаний «Волгоградская» и «Сириус» общие владельцы.