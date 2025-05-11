«Убивает любые патогены»: диетолог Соломатина рассказала, как правильно мариновать шашлык

— Мариновать нужно минимум за сутки, так мясо получится сочнее. При этом для маринада желательно выбрать уксус, потому что он лучше всего убивает любые патогены, в том числе и сальмонеллез, который может быть в мясе. Также можно замочить мясо в томатной пасте или в лимонном соке — оба варианта дополняют его вкус приятной кислинкой, — рассказала специалист.