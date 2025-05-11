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«Убивает любые патогены»: диетолог Соломатина рассказала, как правильно мариновать шашлык

У россиян остался последний день майских праздников, чтобы приготовить шашлык. А чтобы любимое блюдо не навредило здоровью, нужно выбрать хорошее мясо и правильно подобрать гарнир. Из чего лучше всего готовить шашлык и с чем его стоит есть, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

У россиян остался последний день майских праздников, чтобы приготовить шашлык. А чтобы любимое блюдо не навредило здоровью, нужно выбрать хорошее мясо и правильно подобрать гарнир. Из чего лучше всего готовить шашлык и с чем его стоит есть, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Какое мясо выбрать.

По ее словам, для приготовления шашлыка лучше выбирать диетические виды мяса и рыбу, потому что они лучше усваиваются. Среди таковых:

индейка;курица;форель;семга;скумбрия.

А вот баранина и говядина, напротив, не самые лучшие варианты для дачных посиделок. Эти виды мяса более жесткие и жирные, считает Соломатина.

Как мариновать.

Диетолог напомнила, что любое мясо необходимо мариновать заранее.

— Мариновать нужно минимум за сутки, так мясо получится сочнее. При этом для маринада желательно выбрать уксус, потому что он лучше всего убивает любые патогены, в том числе и сальмонеллез, который может быть в мясе. Также можно замочить мясо в томатной пасте или в лимонном соке — оба варианта дополняют его вкус приятной кислинкой, — рассказала специалист.

А жарить шашлык лучше до полной готовности, чтобы избежать заражения паразитами. Но если в процессе жарки на мясе образовалась обугленная корочка, ее нужно срезать, дополнила Соломатина.

Сколько шашлыка можно съесть за один раз.

Чем дополнить.

Классическим дополнением к мясу считаются запеченные на гриле овощи, сообщила диетолог. Лучше всего сочетаются с шашлыком и не теряют своих свойств при термической обработке:

кабачки;баклажаны;болгарские перцы;помидоры;репчатый лук;чеснок.

Все они гармонично дополняют вкус блюда. Но за счет высокого содержания клетчатки ускоряют процесс усвоения мяса, заключила диетолог.

В свою очередь шеф-повар Борис Копылов в беседе с «ВМ» раскрыл необычные способы приготовления шашлыка и главные секреты вкусного маринада.