«Убивает любые патогены»: диетолог Соломатина рассказала, как правильно мариновать шашлык

У россиян остался последний день майских праздников, чтобы приготовить шашлык. А чтобы любимое блюдо не навредило здоровью, нужно выбрать хорошее мясо и правильно подобрать гарнир. Из чего лучше всего готовить шашлык и с чем его стоит есть, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Какое мясо выбрать.
По ее словам, для приготовления шашлыка лучше выбирать диетические виды мяса и рыбу, потому что они лучше усваиваются. Среди таковых:
индейка;курица;форель;семга;скумбрия.
А вот баранина и говядина, напротив, не самые лучшие варианты для дачных посиделок. Эти виды мяса более жесткие и жирные, считает Соломатина.
Как мариновать.
Диетолог напомнила, что любое мясо необходимо мариновать заранее.
— Мариновать нужно минимум за сутки, так мясо получится сочнее. При этом для маринада желательно выбрать уксус, потому что он лучше всего убивает любые патогены, в том числе и сальмонеллез, который может быть в мясе. Также можно замочить мясо в томатной пасте или в лимонном соке — оба варианта дополняют его вкус приятной кислинкой, — рассказала специалист.
А жарить шашлык лучше до полной готовности, чтобы избежать заражения паразитами. Но если в процессе жарки на мясе образовалась обугленная корочка, ее нужно срезать, дополнила Соломатина.
Сколько шашлыка можно съесть за один раз.
Чем дополнить.
Классическим дополнением к мясу считаются запеченные на гриле овощи, сообщила диетолог. Лучше всего сочетаются с шашлыком и не теряют своих свойств при термической обработке:
кабачки;баклажаны;болгарские перцы;помидоры;репчатый лук;чеснок.
Все они гармонично дополняют вкус блюда. Но за счет высокого содержания клетчатки ускоряют процесс усвоения мяса, заключила диетолог.
В свою очередь шеф-повар Борис Копылов в беседе с «ВМ» раскрыл необычные способы приготовления шашлыка и главные секреты вкусного маринада.