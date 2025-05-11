В Омской области скончался бывший глава Калачинского района

На 72-м году жизни скончался бывший глава Калачинского района Петр Черепов. Об утрате сообщила газета «Сибиряк».
Петр Черепов занимал пост главы района с 2004 по 2010 год. Окончил Омский государственный педагогический институт, после этого работал директором нескольких школ в Калачинском районе. С 1991 по 2004 годы являлся заместителем председателя Калачинского горисполкома, первым заместителем главы муниципального района. Награжден званием «Почетный работник общего образования за заслуги в области образования Российской Федерации».
Прощание с Петром Череповым пройдет в Калачинске 12 мая с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале по адресу ул. Черепова, 77.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Петра Черепова.