Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава СО РАН обжаловал отказ в снятии судимости

Александр Асеев, ранее возглавлявший Сибирское отделение РАН, подал апелляцию в Новосибирский областной суд на решение районного суда, отклонившего его ходатайство о досрочном снятии условной судимости. Информация о поступлении апелляции, датированная 6 мая, доступна в материалах дела.

Источник: Freepik

Уголовное дело против Асеева было связано с приватизацией служебного коттеджа, площадь которого составляла около 600 квадратных метров, а оценочная стоимость — порядка 46 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным в мошенничестве (статья 159, часть 4 УК РФ) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, установив испытательный срок в три года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, академик был обязан регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Коттедж вернули в государственную собственность. Защита Асеева, утверждавшая о его невиновности, пыталась обжаловать приговор в вышестоящих судах, но безуспешно.

В феврале 2025 года Асеев обратился в суд с просьбой об отмене условного осуждения и снятии судимости, аргументируя это тем, что в период после вынесения приговора он соблюдал все возложенные на него судом обязательства.