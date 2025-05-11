Бывший глава СО РАН обжаловал отказ в снятии судимости

Уголовное дело против Асеева было связано с приватизацией служебного коттеджа, площадь которого составляла около 600 квадратных метров, а оценочная стоимость — порядка 46 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным в мошенничестве (статья 159, часть 4 УК РФ) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, установив испытательный срок в три года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, академик был обязан регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Коттедж вернули в государственную собственность. Защита Асеева, утверждавшая о его невиновности, пыталась обжаловать приговор в вышестоящих судах, но безуспешно.