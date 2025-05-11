На дорогах Омской области возобновили работу системы фото-видеофиксации

В этом году комплексы были модернизированы и теперь, помимо превышения скорости, способны фиксировать нарушения правил использования ремня безопасности и использование телефона во время движения. Письма счастья уже получили более 5 тысяч водителей, нарушивших ПДД, в основном за превышение скорости.