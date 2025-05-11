На дорогах Омской области возобновили работу системы фото-видеофиксации

С апреля 2025 года на опасных участках дорог федерального и регионального значения вновь работают передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. В круглосуточном режиме функционируют 22 комплекса.
В этом году комплексы были модернизированы и теперь, помимо превышения скорости, способны фиксировать нарушения правил использования ремня безопасности и использование телефона во время движения. Письма счастья уже получили более 5 тысяч водителей, нарушивших ПДД, в основном за превышение скорости.
Сообщается о водителе «Тойоты Камри», который уже 10 раз попал в объектив камеры, превышая разрешенную скорость. Сумма его штрафов уже перевалила за 20 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в Омской области лоб в лоб столкнулись две «Приоры».