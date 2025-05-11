Уфимские спасатели пришли на помощь оказавшейся в беде кошке

Вчера, 10 мая, в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы местная жительница обратилась за помощью для своей питомицы. Как рассказали в пресс-службе городского Управления гражданской защиты, кошка, гуляя по крыше торгового павильона на бульваре Славы, случайно забралась под кровлю и не смогла самостоятельно выбраться.
Сотрудника поисково-спасательного отряда УГЗ для освобождения животного пришлось аккуратно демонтировать часть кровельной конструкции. Перепуганную, но невредимую кошку сразу же передали хозяйке.
В ведомстве напомнили, что спасатели руководствуются приоритетностью вызовов — в первую очередь реагируют на обращения, связанные с угрозой жизни и безопасности людей.
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