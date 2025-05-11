Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские спасатели пришли на помощь оказавшейся в беде кошке

Сотрудники УГЗ Уфы спасли застрявшую в крыше кошку.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 10 мая, в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы местная жительница обратилась за помощью для своей питомицы. Как рассказали в пресс-службе городского Управления гражданской защиты, кошка, гуляя по крыше торгового павильона на бульваре Славы, случайно забралась под кровлю и не смогла самостоятельно выбраться.

Сотрудника поисково-спасательного отряда УГЗ для освобождения животного пришлось аккуратно демонтировать часть кровельной конструкции. Перепуганную, но невредимую кошку сразу же передали хозяйке.

В ведомстве напомнили, что спасатели руководствуются приоритетностью вызовов — в первую очередь реагируют на обращения, связанные с угрозой жизни и безопасности людей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.