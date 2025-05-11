Уфимские спасатели пришли на помощь оказавшейся в беде кошке

Вчера, 10 мая, в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы местная жительница обратилась за помощью для своей питомицы. Как рассказали в пресс-службе городского Управления гражданской защиты, кошка, гуляя по крыше торгового павильона на бульваре Славы, случайно забралась под кровлю и не смогла самостоятельно выбраться.