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Режиссер Наталья Бондарчук снимет фильм о Байкале

Заслуженная артистка РСФСР уже ведет работу над сценарием.

Художественно-документальный фильм о Байкале снимет заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук. По ее словам, она уже начала работу над сценарием, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Наталья Бондарчук рассказала, что работает совместно с командой «Красного квадрата» над фильмом о Байкале, о местной фауне.

«Я очень люблю снимать животных. Это будет продолжение фильма “Байкал. Удивительные приключения Юмы” (0+). На момент выхода самый кассовый неигровой фильм в кинопрокате России и СНГ, я его видела в номинации на “Золотого Орла”, — рассказала режиссер.

Наталья Бондарчук сообщила, что во второй части фильма главным героем выступит собака.

«Вы удивитесь, но это ближайший предок нерпы. Многие запомнили в первом фильме милого нерпенка Юму, так вот теперь у нее появится друг», — сказала режиссер.

Напомним, документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+) собрал в прокате свыше 37 млн рублей. На него было продано более 200 тысяч билетов. Фильм более трех недель входил в ТОП-20 российского кинопроката. Он оказался самым успешным российским фильмом в июне и вторым за лето 2021 года.