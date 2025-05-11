Режиссер Наталья Бондарчук снимет фильм о Байкале

Напомним, документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+) собрал в прокате свыше 37 млн рублей. На него было продано более 200 тысяч билетов. Фильм более трех недель входил в ТОП-20 российского кинопроката. Он оказался самым успешным российским фильмом в июне и вторым за лето 2021 года.