ЧА по гребле на байдарках и каноэ: узбекистанцы взяли 9 наград

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 6 медалей на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, сообщает НОК.
ЧА проходил с 8 по 10 мая в китайском Наньчане.
«Сборная Узбекистана завоевала три серебряные и три бронзовые медали», — говорится в сообщении.
Победители
Серебро.
- С2 1000 метров: Мухаммадали Мирисманов, Диёрбек Маматкулиев.
- С1 500 метров: Мухаммадали Мирисманов.
- К1 500 метров: Арина Танатмишева.
Бронза.
- С2 500 метров: Камолиддин Рахматуллаев, Азимжон Сотиболдиев.
- К1 1000 метров: Александр Зарубин.
- С2×500 метров (микс): Камолиддин Рахматуллаев, Зарина Рустамова.
На континентальном чемпионате по гребле на байдарках и каноэ в Наньчане более 200 спортсменов из 20 стран боролись за призовые места в дисциплинах К-1, К-2, К-4, С-1, С-2 и миксте на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.
Узбекистан представляли 16 байдарочников и каноистов. В числе судей на чемпионате Азии был и узбекистанец Исмаил Эгамбердиев.