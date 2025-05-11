ЧА по гребле на байдарках и каноэ: узбекистанцы взяли 9 наград

На континентальном чемпионате по гребле на байдарках и каноэ в Наньчане более 200 спортсменов из 20 стран боролись за призовые места в дисциплинах К-1, К-2, К-4, С-1, С-2 и миксте на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.