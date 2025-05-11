Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧА по гребле на байдарках и каноэ: узбекистанцы взяли 9 наград

В китайском Наньчане прошел чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ.

Источник: НОК

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 6 медалей на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, сообщает НОК.

ЧА проходил с 8 по 10 мая в китайском Наньчане.

«Сборная Узбекистана завоевала три серебряные и три бронзовые медали», — говорится в сообщении.

Победители

Серебро.

  • С2 1000 метров: Мухаммадали Мирисманов, Диёрбек Маматкулиев.
  • С1 500 метров: Мухаммадали Мирисманов.
  • К1 500 метров: Арина Танатмишева.

Бронза.

  • С2 500 метров: Камолиддин Рахматуллаев, Азимжон Сотиболдиев.
  • К1 1000 метров: Александр Зарубин.
  • С2×500 метров (микс): Камолиддин Рахматуллаев, Зарина Рустамова.

На континентальном чемпионате по гребле на байдарках и каноэ в Наньчане более 200 спортсменов из 20 стран боролись за призовые места в дисциплинах К-1, К-2, К-4, С-1, С-2 и миксте на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Узбекистан представляли 16 байдарочников и каноистов. В числе судей на чемпионате Азии был и узбекистанец Исмаил Эгамбердиев.