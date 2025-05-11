Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Усолье-Сибирском

Принять участие в соревнованиях может любой желающий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» впервые пройдут в Усолье-Сибирском. Как стало известно КП-Иркутск, мероприятие состоится 17 мая на стадионе «Химик». Принять участие может любой желающий.

Ранее соревнования «Российский Азимут» проводились на острове Юность в Иркутске. Смена площадки позволит сделать соревнования более интересными для ориентировщиков.

Прием заявок уже начался. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Тайшета, Черемхова, Шелехова, Усолья-Сибирского и других муниципальных образований области.