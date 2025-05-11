Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Усолье-Сибирском

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» впервые пройдут в Усолье-Сибирском. Как стало известно КП-Иркутск, мероприятие состоится 17 мая на стадионе «Химик». Принять участие может любой желающий.
Ранее соревнования «Российский Азимут» проводились на острове Юность в Иркутске. Смена площадки позволит сделать соревнования более интересными для ориентировщиков.
Прием заявок уже начался. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Тайшета, Черемхова, Шелехова, Усолья-Сибирского и других муниципальных образований области.