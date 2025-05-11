В Ростовской области объявили в розыск пропавшего 16-летнего студента

В Каменском районе Ростовской области полиция ищет несовершеннолетнего Захара Севостьянова, который ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в донском главке ведомства.
По данным полицейских, 16-летний студент первого курса КХМТ ушел из дома 8 мая около 22:30, после чего его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 16−17 лет, рост около 158−160 см, спортивного телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет: в черную футболку с коротким рукавом и белыми вставками на спине, черные вельветовые штаны и белые кроссовки.
Подросток ушел из дома 8 мая около 22:30. Фото: МВД по Ростовской области.
Если вы видели Захара или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам: 102 или 8 (863) 657−28−31 в дежурную часть отделения полиции «Каменский».
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