В Ростовской области объявили в розыск пропавшего 16-летнего студента

Приметы пропавшего: на вид 16−17 лет, рост около 158−160 см, спортивного телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет: в черную футболку с коротким рукавом и белыми вставками на спине, черные вельветовые штаны и белые кроссовки.